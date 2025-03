Dividendi Bankitalia esclusi al 95% anche per i soci che adottano Ias/Ifrs

I dividendi erogati da Banca d’Italia in favore dei soci (in primis, le banche) che adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs ed hanno classificato le relative azioni nel comparto «disponibili per la vendita» («Afs») presentano tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 89, comma 2 del Tuir per fruire del regime di esclusione al 95% dalla base imponibile Ires. La Cgt di primo grado di Torino, sezione 1, con la sentenza 404 del 17 marzo (presidente Cervetti; relatore Ocone) ha confermato...

