Dividendi di fonte estera: sì al credito dopo prelievo preventivo e ritenuta

Il credito d’imposta ex articolo 165 del Tuir deve essere riconosciuto anche al beneficiario persona fisica di un dividendo di fonte estera qualora questo sia stato obbligato dalla propria normativa nazionale ad assoggettare il reddito in questione a ritenuta a titolo di imposta del 26%, come richiesto dall’articolo 27, comma 4 del Dpr 600/1973.

Questa, in estrema sintesi, è la conclusione della Cgt Bergamo n. 68/1//2025 del 14 febbraio scorso (presidente e relatore Fischetti).

La vicenda aveva visto...