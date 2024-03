Dlgs 231/2001, inammissibile la costituzione di parte civile contro l’ente

Con la sentenza 3211 depositata il 26 gennaio 2024 la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito che «nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l’istituto non è previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 che in ogni sua parte non fa mai riferimento alla parte civile o alla persona offesa». Secondo i giudici di legittimità non si tratterebbe di una lacuna normativa, «quanto piuttosto di...

