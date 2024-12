Dogane, l’indennità di mora sui dazi antidumping è cumulabile con gli interessi

Il diritto unionale non osta a una norma nazionale in forza della quale, oltre agli interessi di mora, può essere applicata anche un’indennità di mora. Questo è il principio reso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza C-506/23 in ambito di diritti doganali.

L’origine delle merci

Nel caso analizzato dalla Corte, una società rumena importava biciclette...