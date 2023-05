Elenco degli ispettori delle società cooperative, fissate le regole d’accesso di Gianni Allegretti

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), con decreto direttoriale 19 aprile 2023, ha disciplinato modalità, tempi e procedure per l’accesso all’elenco degli ispettori e l’attribuzione degli incarichi per lo svolgimento dell’attività di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle società cooperative di cui ai Titoli II e III del Dlgs 220/2002.

Le società cooperative sono soggette a una revisione ordinaria con finalità di verifica del regolare funzionamento degli organi sociali e del corretto...