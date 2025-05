Enti senza personalità giuridica: linea morbida sulle sanzioni tributarie

Ets senza personalità giuridica: nuove regole più garantiste in materia di sanzioni tributarie. La recente riforma del sistema sanzionatorio tributario apporta una novità significativa rispetto al passato prevedendo che coloro che agiscono nell’interesse degli Ets senza personalità giuridica non rispondono direttamente delle sanzioni amministrative tributarie per le eventuali violazioni commesse. Nel sistema precedente, infatti, solo società di capitali ed enti riconosciuti beneficiavano di una separazione...

