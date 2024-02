Erogazioni per la dote iniziale della fondazione senza benefici «Ets»

Le detrazioni e le deduzioni per le erogazioni liberali in favore di enti del Terzo settore non si applicano all’atto di dotazione iniziale effettuato in sede di costituzione di una fondazione. Secondo quanto precisato dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2024, il conferimento al fondo di dotazione difetterebbe infatti del carattere di liberalità, necessario per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 83 del Codice del Terzo settore.

L’articolo 83 del Cts consente a enti, società...