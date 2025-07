Errori contabili rilevanti nell’anno di correzione

La correzione degli errori contabili deve avere un’ampia valenza ai fini fiscali, a maggior ragione se la stessa dovesse avvenire nell’esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso, come pare essere l’orientamento del Governo. Il che darebbe nuovo spazio alle integrative. Queste le considerazioni per il futuro di Assonime nella circolare 16/2025.

L’associazione torna sul tema degli errori contabili la cui modifica normativa, motivata dalle esigenze di fast close dei grandi gruppi, ...