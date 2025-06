Esame di Stato per commercialisti: il 15 e il 31 luglio le prove della sessione estiva

Il ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato l’ordinanza 426/2025 che stabilisce le date per gli esami di stato per gli aspiranti commercialisti ed esperti contabili. La prima e la seconda sessione per la sezione A si terranno venerdì 25 luglio e venerdì 14 novembre, e per la sezione B giovedì 31 luglio e giovedì 20 novembre.

