Fallimento per l’impresa cessata ora pilotato in base a data certa

Il Codice della crisi ha dato seguito alla giurisprudenza formatasi nel vigore della legge fallimentare in tema di apertura della liquidazione giudiziale successivamente alla cessazione dell’attività d’impresa.

Pur se – come illustrato in questa stessa pagina – l’articolo 33 del Codice della crisi riproduce in larga parte il contenuto dell’articolo 10 della legge fallimentare, prevedendo che la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore se...