Fattura elettronica, anche per i forfettari emissione entro 12 giorni dall’operazione

Il comma 2 dell’ articolo 18 del Dl 36/2022 aveva abrogato la norma che esonerava i forfettari dall’emissione delle fatture in formato elettronico, prevedendo la decorrenza dell’obbligo dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nel 2021 avevano conseguito ricavi/compensi superiori a 25.000 euro (ragguagliati ad anno) e dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri, fatta salva l’ipotesi dell’adesione spontanea alla fatturazione elettronica.

Le modifiche riguardavano le fatture emesse nei confronti dei privati...