Finanziamenti con sostitutiva, omessa registrazione sanzionata con 250 euro

Anche la normativa sanzionatoria degli atti ai quali si applica l’imposta di registro viene presa in considerazione dallo schema di decreto correttivo (approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 marzo e che ora dovrà attendere i pareri delle commissioni parlamentari). Si tratta della prospettata modifica dell’articolo 69 del Testo unico dell’imposta di registro (il Tuir, recato dal Dpr 26 aprile 1986, n. 131) il quale detta la sanzione per le seguenti tre diverse fattispecie:...

