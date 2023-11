Fisco, tris di decreti: si allarga il tutoraggio per le grandi imprese di Marco Mobili

Discesa progressiva del fatturato per l’accesso: 750 milioni nel 2024-2025, 500 per il biennio successivo e 100 milioni dal 2028









In arrivo un tris di decreti attuativi della riforma fiscale. Nel prossimo consiglio dei ministri, terminate le istruttorie di rito, il viceministro all’Economia con delega alle Finanze, Maurizio Leo, conta di presentare per il primo via libera le nuove norme sulla cooperative compliance per imprese e persone fisiche, la riforma del contenzioso e quella del gioco per consentire soprattutto l’avvio delle gare per il rinnovo delle concessioni del gioco on line.

Con questo trittico la riforma Leo arriva...