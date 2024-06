Flat tax incrementale, versamento il 31 luglio e saldo anche a rate

Con una faq 14 giugno 2024 l’agenzia delle Entrate ha fornito una serie di importanti chiarimenti relativi alla disciplina della flat tax incrementale. Il tributo in questione, in vigore per il solo periodo d’imposta 2023, potrà essere versato, senza alcuna maggiorazione, entro il 31 luglio 2024 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi