Fondazioni familiari all’estero, faro della Ue sulle disparità fiscali con possibili riflessi in Italia

Il 13 marzo 2025 l’Avvocato generale Manuel Campos Sanchez Bordona ha depositato in Corte di giustizia europea le conclusioni relative alla causa C-142/24 “Familienstiftung contro Finanzamt Koln-West” avente ad oggetto l’asserito trattamento discriminatorio riservato dall’ordinamento tributario tedesco alle fondazioni di famiglia costituite nel Liechtenstein in luogo di quelle costituite in Germania.

Il caso ha visto coinvolta una cittadina tedesca, residente in Germania che, nel 2014 – e quindi ben...