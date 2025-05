Fondi, al gestore white list non si applica la ritenuta sui proventi distribuiti

I proventi distribuiti da un fondo immobiliare italiano a un gestore di Singapore sono esenti, così come le plusvalenze da cessione delle quote non sono tassate in Italia. È questa la risposta a interpello 143/2025 delle Entrate.

L’istante è una società che svolge attività di gestione di fondi di investimento a Singapore ed è supervisionata dall’autorità monetaria locale. Gestisce una Vcc (venture capital company) a cui partecipano degli investitori. La Vcc ha investito in un fondo immobiliare italiano...