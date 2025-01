Fondi immobiliari, ritenuta al 26% per l’ente ecclesiastico

L’ente ecclesiastico che possiede una quota di un fondo immobiliare è un investitore istituzionale e beneficia della ritenuta d’imposta del 26% sui proventi del fondo. Così la risposta a interpello 18/2025 delle Entrate.

L’istante è dell’avviso di non rivestire la qualifica di investitore istituzionale, il che comporterebbe la tassazione per trasparenza dei proventi come redditi di capitale, senza applicazione di ritenuta. Per le Entrate, invece, l’ente riveste la qualifica di investitore istituzionale...