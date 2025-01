Forfait, quote e contributi frenano le aggregazioni

Un risultato è al sicuro, ma rimangono altri ostacoli sul cammino delle aggregazioni professionali che continuano ad aumentare, ma restano una modalità residuale di svolgere la professione.

Con l’arrivo del decreto Irpef-Ires (Dlgs 192/2024) non ci sono più dubbi sulla fiscalità di vantaggio per le operazioni straordinarie che favoriscono la crescita dei professionisti: i conferimenti, le trasformazioni in associazione professionale o in società tra professionisti (Stp), le fusioni e le scissioni ...