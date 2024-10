Frontalieri Italia-Svizzera, fino al 25% dell’attività in telelavoro

L’articolo 15 del Ddl di Bilancio trasmesso al Parlamento introduce due novità per i lavoratori frontalieri e una norma di interpretazione autentica in relazione alla disciplina delle retribuzioni convenzionali contenuta nell’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, il cui ambito di applicazione è generalizzato e non è limitato solo a coloro che lavorano in Svizzera.

Per quanto riguarda i lavoratori frontalieri che attraversano il confine italo – svizzero rientrando di norma in Italia al termine dell’attività...