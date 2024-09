Giornali e periodici, credito d’imposta al 30% per l’acquisto di carta

Sono state pubblicate le modalità per l’accesso al credito d’imposta per l’acquisto della carta usata per la stampa delle testate edite e al contributo alle scuole per l’acquisto di abbonamenti ai quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha pubblicato la circolare del 10 settembre 2024 con cui sono stati disciplinati i termini di presentazione delle domande per il credito d’imposta per l’acquisto della carta delle testate edite per ...