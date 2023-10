Giudizio estinto con definizione agevolata e pagamento di Laura Ambrosi









Va estinto il giudizio per il quale il contribuente ha depositato l’istanza di definizione in via agevolata, la relativa ricevuta di presentazione telematica e il pagamento della prima rata o del totale dovuto.

L’estinzione va dichiarata anche se l’ente impositore non ha ancora completato il controllo sulla correttezza della sanatoria del contribuente.

È questo il principio ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 28524, sulla definizione agevolata delle controversie tributarie scaduta lo scorso...