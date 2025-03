Giustizia tributaria, conciliazione estesa in Cassazione. Allegati ai ricorsi con meno vincoli

Conciliazione in Cassazione per tutti i giudizi pendenti anche se avviati prima del 5 gennaio 2024. Attestazione di conformità degli allegati ai ricorsi rispetto al documento analogico detenuto dai difensori e non più all’originale. Sono questi gli scarni interventi del decreto correttivo sul contenzioso tributario approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 13 marzo.

Conciliazione in Cassazione

L’istituto introdotto oltre un anno fa è stato finora pressoché ignorato sia dall’amministrazione, sia dai contribuenti...