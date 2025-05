Giustizia tributaria, la denuncia di Uncat: la riduzione delle Corti non rispetta i principi della delega

L’ipotesi di revisione della geografia della giustizia tributaria, che potrebbe portare a una riduzione di due terzi delle sedi oggi esistenti passando da 103 a 39, rischiano di determinare un’«amputazione del settore» per caratterizzarsi come «un’operazione volta a migliorarla», «compromettendo in sostanza l’accesso dei cittadini e la stessa efficienza della risposta di giustizia». È la posizione espressa da Gianni Di Matteo, presidente degli avvocati tributaristi di Uncat, in audizione presso la...

