Giustizia tributaria, protocollo d’intesa tra commercialisti e Cpgt

Siglato un protocollo d’intesa tra il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec) Elbano de Nuccio e la presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) Carolina Lussana per migliorare le funzionalità della giustizia tributaria.

Tra le attività che i due organismi potranno mettere in atto ci sono l’organizzazione congiunta di eventi scientifici e culturali in materia tributaria; la stipula di una convenzione per la realizzazione di corsi periodici di carattere...