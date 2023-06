Gruppo Iva, rilevanti le operazioni tra stabili organizzazioni di Barbara Rossi e Fabio Riva









Il principio di diritto 11/2023 delle Entrate (si veda anche l’articolo «La remissione in bonis non salva la branch exemption») è tornato a fare chiarezza sul trattamento Iva da applicare alle operazioni poste in essere tra branch e casa madre facenti parti di un gruppo Iva (articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce).



Nello specifico, le istanti hanno chiesto chiarimenti circa la qualificazione ai fini Iva delle operazioni effettuate tra due stabili organizzazioni localizzate in Italia, appartenenti...