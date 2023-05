Iva, trust e dichiarazioni in agenda a maggio per i corsi di formazione del Sole 24 Ore: il calendario completo









Master di approfondimento, seminari e laboratori professionali certificati “popolano” il calendario formativo Norme & Tributi del Sole 24 Ore Formazione nel mese di maggio. Un insieme di formati differenti, studiati per soddisfare le diverse esigenze dell’operatività quotidiana. A cui si aggiungono i corsi per collaboratori e dipendenti e le sessioni settimanali del Master Telefisco. Una formula, quest’ultima, già scelta da più di mille professionisti, che alterna gli incontri “brevi” di aggiornamento (un’ora) a quelli “lunghi” di approfondimento (tre ore), e a cui si può accedere in ogni momento.

A proposito di Master Telefisco, segnaliamo la sessione speciale del 31 maggio dedicata alla revisione legale condotta da Girolamo Matranga e Alessandro Turris.

Le proposte sull’Iva

Tra i temi in evidenza, in questo momento dell’anno c’è l’Iva: stanno per cominciare un corso per i collaboratori di studio sulla gestione delle principali operazioni con Federica Furlani e Luca Mambrin (tre sessioni, al via dal 3 maggio) e un master di approfondimento su Iva e dogane con Benedetto Santacroce, Anna Abagnale ed Ettore Sbandi (dal 4 maggio).

Alla fine del mese (31 maggio) c’è, invece, il seminario con Pasquale Murgo sulla territorialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Dal trust alla pace fiscale

In partenza anche il master di approfondimento Guida al trust, con Sergio Pellegrino, direttore scientifico dell’area Fisco-Lavoro del Sole 24 Ore Formazione (quattro sessioni a partire dal 4 maggio).

Sempre il 4 maggio si tiene anche il seminario online di quattro ore con Giacomo Manzana, dedicato alla Tregua fiscale: dai Pvc alle cartelle passando per i contenziosi. Lo stesso docente dal 17 maggio condurrà il master Fare pace col fisco, in modo da consentire ai professionisti di scegliere il livello di approfondimento più adatto rispetto a un argomento – la tregua fiscale – che ha appena incassato la proroga da parte del ministero dell’Economia.

I seminari

Il menù dei seminari permette di spaziare su vari argomenti: impossibile indicare tutte le proposte, ma possiamo segnalare: Startup e Pmi innovativa con Andrea Arrigo Panato (9 maggio); la difesa del contribuente nel caso di verifiche in tema di bonus ricerca e sviluppo con Pasquale Murgo e Vittorio Giordano (26 maggio) e il focus sulla disciplina e le casistiche operative dell’e-commerce (30 maggio) con Giancarlo Falco.

Collaboratori e dipendenti

I corsi per collaboratori e dipendenti si concentrano, invece, sui diversi temi dell’attività stagionale degli studi: dalla compilazione dei modelli dichiarativi alla gestione dell’acconto Imu.

Il 4 maggio c’è il corso con Giancarlo Falco e Carmelo Mantineo sulla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (detrazioni e deduzioni in primo piano). Il 24 maggio, invece, Paola Aglietta approfondirà l’acconto dell’imposta immobiliare in scadenza il prossimo 16 giugno.