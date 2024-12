I debiti imprenditoriali bloccano l’accesso al piano per il consumatore

Per essere ammessi alla ristrutturazione dei debiti del consumatore occorre che l’indebitamento risulti interamente composto da obbligazioni “consumeristiche”: quando i debiti siano derivanti anche solo in parte da una precedente attività imprenditoriale, la richiesta di accesso alla procedura è inammissibile. Lo ha stabilito il Tribunale di Bologna con un provvedimento del 22 novembre scorso che si pone in continuità con l’orientamento giurisprudenziale precedente.

Il punto non è che non si possa...