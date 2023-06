I provvedimenti dal 14 al 23 giugno di Roberta Coser e Claudio Sabbatini









Iva/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 giugno 2023, n. 347

Rimborsi Iva: garanzia con patrimonio netto negativo

In tema di rimborsi Iva – ai sensi dell'articolo 38-bis, Dpr 633/1972 – il credito non può considerarsi garantito da un patrimonio netto con segno negativo. A nulla rileva che il patrimonio netto della situazione patrimoniale provvisoria dell'esercizio X+1 sia in aumento rispetto al dato relativo all'esercizio X. In base alla lettera a), comma 3 della...