Ibridi importati, rischio costi con l’avviamento figurativo di Marco Piazza

La risposta 288 /2023 di ieri riguarda l’applicazione della disciplina anti-ibridi di cui al decreto legislativo 142 del 2018 che coinvolge una società residente, con attività di distribuzione in Italia dei prodotti della controllante svizzera. La controllante svizzera è, a sua volta, indirettamente controllata da una società americana che tassa i redditi prodotti dalla società svizzera per trasparenza in base alla normativa Subpart F che è una forma di legislazione sulle società controllate estere...