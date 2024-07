Il bonus formazione 4.0 solo con lezioni adeguate

Molti sono i documenti che contribuiscono a provare il presupposto costitutivo del credito d’imposta formazione 4.0, previsto dal 2018 al 2022 dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 205/2017, in assenza dei quali si rischiano le sanzioni previste per la compensazione di crediti inesistenti (dal 100% al 200% del credito), come accaduto, per il 2020, al contribuente interessato dalla sentenza 287/2/2024 della Cgt Piemonte. La pronuncia costituisce un vademecum di cosa non si doveva fare per...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi