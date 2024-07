Il concordato, gli Isa e quei 171mila disposti a pagare un po’ di più

Oltre 171mila contribuenti con partita Iva hanno scelto di migliorare il proprio voto di affidabilità fiscale, indicando nella dichiarazione dei redditi del 2023 ulteriori componenti positivi. Hanno cioè aumentato il proprio reddito. Come rileva la Corte dei conti nell’ultimo Giudizio di parificazione del rendiconto dello Stato, si tratta del 6,3% dei 2,7 milioni di soggetti che hanno applicato gli Isa, gli indici sintetici di affidabilità. È probabile che alcuni abbiano seguito questa via per mitigare...

