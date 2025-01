Il credito scatta solo se l’imposta estera ormai è definitiva

Le management fees corrisposte da una società egiziana a una italiana sono imponibili in ambedue gli Stati e la ritenuta in uscita dall’Egitto è recuperabile in Italia col credito d’imposta solo quando l’imposta estera si può considerare definitiva a tutti gli effetti. Così la risposta a interpello 13/2025 delle Entrate.

Alfa svolge attività di consulenza...