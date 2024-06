Il deposito dei bilanci Ets avrà un termine mobile

Enti del Terzo settore (Ets) e deposito dei bilanci con termine fisso ancora al 30 giugno. Il 2024 sarà l’ultimo anno che vedrà impegnate le realtà iscritte nel Registro unico nazionale a depositare il bilancio d’esercizio entro tale data.

Con le novità introdotte dal Disegno di legge in materia di politiche sociali e Terzo settore (A.S. 1097), approvato ieri in via definitiva al Senato, si supera il termine fisso del 30 giugno prevedendone «uno mobile».

Gli Ets, infatti, avranno 180 giorni dalla chiusura...