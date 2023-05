Il giudice non può diminuire i valori medi nella liquidazione dei compensi dell'avvocato di Mirko Martini

Link utili Equo compenso e nuovi contratti - Ecco le dieci clausole vietate Valeria Uva Il Sole 24 Ore

La Cassazione ha voluto statuire la forza inderogabile dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Per poter procedere con la liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto con il proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'articolo 4, comma 1, e 12, comma 1, del Dm. n. 55 del 2014, come modificati dal Dm.n. 37 del...