Il principio Oic 34 chiama un primo monitoraggio sui contratti. Resta il nodo della rilevanza fiscale di Barbara Zanardi

In vista dell’applicazione del nuovo principio contabile Oic 34 sui ricavi è utile iniziare ad analizzare i contratti con i clienti. Le nuove regole entreranno in vigore per i bilanci riguardanti esercizi con inizio dal 1° gennaio 2024 ed è importante aver presente le casistiche, le clausole e le fattispecie contrattuali che possono essere impattate dal nuovo principio.

I soggetti Oic adopter devono – con ambito diverso a seconda della scelta di prima applicazione retroattiva o prospettica – analizzare...