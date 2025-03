Il ricorso inammissibile prevale sul penale

Se il ricorso in Cassazione è inammissibile è irrilevante anche il giudicato penale di assoluzione. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza n. 8044 depositata il 27 marzo.

La vicenda trae origine da alcuni ricorsi accolti in primo grado e rigettati in appello. Il contribuente è così ricorso in Cassazione e nelle more della fissazione dell’udienza ha depositato specifica memoria chiedendo l’applicazione del nuovo art. 21 bis D.Lgs. 74/2000 in base al quale la sentenza irrevocabile di assoluzione...