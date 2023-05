Il Terzo settore oltre la riforma: al via il master in 24 incontri









Partirà nei prossimi giorni – il 19 maggio – il primo corso di formazione interamente dedicato ai temi del Terzo settore, organizzato da Il Sole 24 Ore Formazione. Avrà una formula innovativa e sarà coordinato da Gabriele Sepio, con la partecipazione di oltre venti tra i maggiori esperti della materia.

Gli obiettivi

Il percorso intende fornire ai professionisti e agli operatori attivi in questo campo gli strumenti per accompagnare gli enti non profit nella fase di “ingresso” nel Terzo settore, in uno scenario – quello della riforma – che rivoluziona la gestione degli enti e ne valorizza la funzione attraverso istituti e strumenti rinnovati con i quali occorrerà gradualmente iniziare a prendere confidenza.

Il percorso è strutturato in 24 incontri della durata di due ore per complessive 48 ore di formazione (qui la scheda informativa e il modulo per richiedere informazioni). La finalità, spiega Sepio, «è coniugare le esigenze di approfondimento teorico con quelle più pratiche indirizzate a far conoscere gli istituti giuridici introdotti dalla Riforma e l’impatto degli stessi sulla fiscalità e sui modelli organizzativi degli enti».

Sarà anche l’occasione per misurarsi con le nuove opportunità di accesso agli strumenti dedicati allo sviluppo degli enti, prosegue Sepio: «Risorse pubbliche, 5 per mille, finanza sociale, incentivi fiscali, coprogettazione e tanto altro».

La proposta formativa

Il percorso formativo prevede cinque moduli che accompagneranno i partecipanti nell’analisi delle questioni fondamentali e di maggior impatto per gli enti non profit.

Il primo step riguarda l’inquadramento civilistico degli enti del Terzo settore, adeguamenti statutari e Registro unico (Runts). Tema di particolare interesse in questa fase di avvio del nuovo Registro con analisi tecnica e operativa sulle peculiarità degli statuti ai fini dell’iscrizione.

Il secondo modulo è dedicato alla Rendicontazione negli Ets e alla nuova disciplina del 5 per mille.

Il terzo sarà dedicato invece alla fiscalità, e soprattutto alle varie opzioni che in questa fase possono condizionare la scelta delle diverse sezioni del nuovo registro unico nazionale.

A seguire il modulo dedicato agli enti sportivi e al rapporto con la riforma del terzo settore, con focus sul confronto tra le due riforme.

Gli ultimi approfondimenti riguardano aspetti di particolare interesse per operatori e professionisti: gli strumenti per l’avvio dell’amministrazione condivisa tra Ets e pubblica amministrazione nonché i profili di responsabilità penale in base alla 231.

I partecipanti hanno la possibilità di acquisire l’intero percorso o i singoli moduli qualora intendano approfondire soltanto alcune tematiche settoriali (info al sito internet: formazione.ilsole24ore.com ).

Coordinamento e docenti

Il master, come detto, è diretto da Gabriele Sepio, autore ed esperto del Sole 24 Ore e già coordinatore del tavolo tecnico tributario per la riforma del Terzo settore presso il ministero del Lavoro.

Il percorso formativo vede impegnati docenti, professionisti ed esperti di livello nazionale che a vario titolo hanno contribuito negli anni all’evoluzione della disciplina del Terzo settore.