Impatriati, il cambio di incentivi frena l’arrivo dei lavoratori extra-Ue

Lo schema di decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, ottenuto il parere favorevole delle commissioni Finanze di Camera e Senato, si avvia verso il varo definitivo. In merito alla disciplina dei lavoratori impatriati, i pareri parlamentari (come spiega questo articolo di Nt+ Fisco) riportano però una serie di osservazioni al Governo: dall’invito a introdurre una disciplina transitoria per i contribuenti che hanno acquistato un immobile in Italia entro fine 2023 e trasferiscono la residenza...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi