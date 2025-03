Impatriati, la verifica sulla qualificazione non spetta alle Entrate

La verifica del possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal Dlgs 108/2012 e dal Dlgs 206/2007, al fine di accedere al nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, non può essere oggetto di interpello all’agenzia delle Entrate. Si tratta di normative non fiscali, alle quali rinvia l’articolo 5 del Dlgs 209/2023, e l’attività interpretativa comporta l’espletamento di valutazioni di tipo tecnico di competenza di altre amministrazioni. Inoltre...

