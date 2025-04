Imponibile forfettario al pilota che risiede più di 183 giorni all’estero

Il reddito dei piloti residenti in Italia che trascorrono all’estero più di 183 giorni e che sono dipendenti di compagnie non residenti, si calcola sulla base di retribuzioni convenzionali. Non esiste, infatti, alcuna norma che esclude tali piloti dal regime fiscale agevolato. È questo il principio affermato dalla Cgt Piemonte con la sentenza 21/2/2025 (presidente Pasi, relatore Rinaldi).

L’agenzia delle Entrate contestava a un contribuente residente in Italia, pilota di aereo della compagnia olandese...