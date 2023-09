Imposta di registro, avviso di rettifica nullo se l’Agenzia non allega gli atti di compravendita di Roberto Bianchi, Edoardo Ferragina e Luca Procopio

Link utili Cgt secondo grado Sardegna, sentenza 1378/3/2023 Corte di Giustizia Tributaria

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L’agenzia delle Entrate, in tema d’imposta di registro può - in base all’articolo 51, comma 3, del Tur - verificare la congruità del corrispettivo pattuito nei contratti di compravendita immobiliare rispetto al valore venale del bene in comune commercio avendo riguardo, tra l’altro, ai trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto altri aventi analoghe caratteristiche e condizioni, verificatisi non oltre tre anni prima della data di stipulazione dei contratti oggetto di verifica (eccetto che per...