Imposte di successione, donazione, registro e bollo: in «Gazzetta» il decreto di riforma

Taglia il traguardo della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» il decreto attuativo della delega fiscale per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva. Il Dlgs 139/2024 entra in vigore giovedì 3 ottobre. Ma, come prevede il comma 3 dell’articolo 9, le disposizioni del decreto hanno effetto «a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi