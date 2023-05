Imprese agroforestali, primi passi verso un mercato dei crediti di carbonio di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Al via il mercato dei crediti di carbonio per le imprese agricole e forestali. L’articolo 45 del Dl 13/2023 è stato integrato in sede di conversione dalla legge 41/2023, che ha introdotto i commi da 2-quater a 2-octies. Questi iniziano a dettare la strada per un mercato dei crediti di carbonio nel settore agroforestale.



La norma introduce il Registro...