Imu, il 29 febbraio 740mila residenti al test del conguaglio

L’Imu chiama alla cassa entro giovedì 29 febbraio i proprietari degli immobili nei 200 Comuni che hanno inviato fuori termine le delibere alle Finanze. Nei centri interessati vivono 742mila persone: non tutte dovranno versare l’imposta, ma il numero dà l’idea di un adempimento non irrilevante, per quanto “minore”.

La lista dei Comuni

Le regioni in cui si trova il maggior numero di Comuni coinvolti sono il Piemonte (37) e la Lombardia (24), ma ciò dipende dal fatto che queste sono anche le due regioni italiane con più...