Delega fiscale, cinque schemi di decreto dall’Ires al concordato preventivo

Sempre più nel vivo l’attuazione della delega fiscale

Entra nel vivo l’attuazione della delega fiscale (legge 111/2023), dopo che il Consiglio dei ministri di venerdì 3 novembre ha approvato in prima lettura il quinto schema di decreto attuativo, dedicato al procedimento accertativo e al concordato preventivo biennale. Il tutto mentre restano i forti squilibri nella tassazione in Italia: il 62% dell’Irpef pesa sul ceto medio, secondo il rapporto di Itinerari previdenziali in collaborazione con Cida.

Il via libera preliminare ai primi due schemi di decreto è arrivato il 16 ottobre: si tratta in particolare dei testi sull’Irpef e l’Ires e sulla fiscalità internazionale, compreso il recepimento della minimum global tax. Il 23 ottobre, invece, il Consiglio dei ministri ha esaminato altri due schemi di decreto attuativo, quelli sullo Statuto del contribuente e gli adempimenti.

Per ora sono approdati in Parlamento i testi dei Dlgs sull’Irpef e sull’internazionalizzazione. Qui di seguito la raccolta dei focus e delle analisi degli esperti, suddivisi in base ai diversi decreti attativi.

A questo link è possibile rivedere il convegno del 13 ottobre organizzato alla Luiss in collaborazione dal Sole 24 Ore e da Rassegna Tributaria, con la relazione introduttiva di Franco Gallo (qui il commento: «Nel concordato rischio di condono preventivo»).

ACCERTAMENTO

Concordato preventivo biennale

Concordato con poca simmetria. L’accordo non salva dai controlli di Dario Deotto e Luigi Lovecchio (06 Novembre 2023)

Si anticipa il reddito e si dimentica la capacità contributiva di Dario Deotto e Luigi Lovecchio (06 Novembre 2023)

Stop al concordato con debiti fiscali o contributivi di Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste (06 Novembre 2023)

L’accordo non cancella gli obblighi contabili di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi (03 Novembre 2023)

Aderire o no: i vantaggi sul reddito e sui controlli di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi (06 Novembre 2023)

È già braccio di ferro sull’adesione sprint in cinque giorni (03 Novembre 2023)

Le altre misure

Database connessi e notifiche online per accelerare l’antievasione di Marco Mobili e Gianni Trovati (2 novembre 2023)

Analisi del rischio, il Fisco mette in campo l’intelligenza artificiale di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce (03 Novembre 2023)

Accordo sul recupero dei crediti di imposta di Laura Ambrosi e Antonio Iorio (2 novembre 2023)

L’acquiescenza taglia il peso dei crediti d’imposta indebiti di Laura Ambrosi e Antonio Iorio (03 Novembre 2023)

Resta il nodo del riequilibrio dei poteri di Laura Ambrosi e Antonio Iorio (03 Novembre 2023)

Doppio grado di controllo sulle frodi intra Ue di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce (2 novembre 2023)

ADEMPIMENTI

Dalla delega una spinta alle soluzioni «solo software» per memorizzare e trasmettere i corrispettivi di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce (02 Novembre 2023)

Cassetto fiscale più ricco con i ruoli della riscossione di Federico Gavioli (26 ottobre 2023)

L’anticipo delle dichiarazioni accorcia i tempi per i bilanci di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali (25 ottobre 2023)

Tenuta delle scritture contabili, il professionista potrà comunicare la rinuncia online di Federico Gavioli (25 ottobre 2023)

Delega unica valida per quattro anni di Giorgio Gavelli (24 ottobre 2023)

Fisco, precompilate per tutti con informazioni trasparenti di Marco Mobili e Gianni Trovati (23 ottobre 2023)

Dichiarazioni dei redditi, scadenza unica il 30 settembre di Giovanni Parente (23 ottobre 2023)

Credito d’imposta non indicato: l’agevolazione resta utilizzabile di Giorgio Gavelli (23 ottobre 2023)

Pagelle fiscali, dieta sui dati richiesti ai contribuenti di Giovanni Parente (23 ottobre 2023)

Dichiarazione precompilata, in arrivo anche i redditi del fotovoltaico (comunicati dal Gse) di Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste (23 ottobre 2023)

IL COMMENTO / Il Governo riparte dalla riforma a costo zero di Salvatore Padula (23 0ttobre 2023)

SCHEDA / Adempimenti tributari e Statuto dei contribuenti: i punti centrali della riforma

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Accertamento, escluse le acquisizioni se i verificatori superano i vincoli temporali di Laura Ambrosi e Antonio Iorio (25 ottobre 2023)

Diritti del contribuente, cambiano i rapporti con il Fisco: le novità dello Statuto in 7 punti di Dario Aquaro (30 ottobre 2023)

Annullabilità e nullità degli atti con regimi e destini diversi di Laura Ambrosi e Antonio Iorio (24 ottobre 2023)

L’intelligenza artificiale chiamata a ridurre la valanga di interpelli di Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente (24 ottobre 2023)

Ai contribuenti 60 giorni per controdedurre di Marco Mobili e Gianni Trovati (23 ottobre 2023)

Il contraddittorio può rinviare i termini di decadenza di Laura Ambrosi e Antonio Iorio (23 ottobre)

Accertamento unico per ogni anno d’imposta, ma restano le eccezioni di Dario Deotto e Luigi Lovecchio (23 ottobre 2023)

Autotutela estesa agli errori manifesti anche per gli atti definitivi di Tonino Morina (23 ottobre 2023)

IRPEF E IRES

Maxideduzione per chi assume. Addio al bonus capitalizzazioni di Luca Gaiani (16 Ottobre 2023)

Maxi deduzione per chi assume: risparmi fino al 13% del costo di Luca Gaiani e Valentina Melis (23 ottobre 2023)

Dietrofront sulla mini Ires: solo la deduzione per chi assume di Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente (14 Ottobre 2023)

Tagli al cuneo e all’Irpef: effetto sugli stipendi fino a 35mila euro di Cristiano Dell’Oste e Valentina Melis (16 Ottobre 2023)

FISCO INTERNAZIONALE

Imposte sui redditi e Irap dimezzate per sei anni a chi riporta l’attività in Italia di Eugenio Bruno e Carmine Fotina (16 Ottobre 2023)

Stretta sugli impatriati dal 2024: detassazione al 50% e solo per ricercatori e docenti. Stop ai calciatori di Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste (16 ottobre 2023)

Con l’attuazione della delega fiscale incentivi ammessi solo se compatibili con gli aiuti di Stato di Pasquale Murgo (19 ottobre 2023)