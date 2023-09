In arrivo le sanzioni «231» per le società di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi









Anche in materia di accise (come in materia doganale), accertamento e sanzioni sono i focus point fondamentali promossi dal legislatore, per adeguare la normativa ai principi unionali. Diversamente da quanto avviene per le dogane, però, dove un’esigenza di riforma è particolarmente sentita soprattutto per quanto attiene alla fisiologia dei rapporti tra Fisco e contribuenti, la tematica delle accise è investita da una modifica strutturale che trova la sua ragione nella volontà di raggiungere obiettivi...