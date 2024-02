Incentivi alle imprese in crisi ammesse alla transazione fiscale

Le imprese residenti possono beneficiare di tutte le categorie di incentivi fiscali di cui al regolamento UE 651/2014, relativo agli aiuti di Stato senza necessità di previa notifica alla Commissione, purché vengano rispettate le condizioni e i limiti ivi previsti (articolo 4 del Dlgs 209/2023, relativo dossier Camera in tema di aiuti di Stato).

In particolare, l’impresa, per beneficiare ad esempio dei crediti di imposta ricerca e sviluppo, IT, del patent box e del bonus formazione 4.0 del personale...