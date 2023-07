Incumulabilità parziale tra reddito di lavoro e pensione quota 100 di Antonello Orlando









In caso di violazione del divieto di cumulo fra redditi di lavoro e pensione in quota 100, la giurisprudenza non conferma la revoca di tutte le rate di pensione annue disposta dall’Inps. A quattro anni dall’introduzione di questa forma di pensione anticipata, la magistratura di primo grado del Tribunale di Lucca si pronuncia a proposito del relativo divieto di cumulo reddituale.

In base all’articolo 14, comma 3, del decreto legge 4/2019, il titolare di pensione quota 100 (così come delle ulteriori...