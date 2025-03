Indebita detrazione «assorbita» se successiva al 31 agosto 2024

È normale che le violazioni dichiarative intersechino irregolarità che si pongono a monte. È il caso, per esempio, dell’indebita detrazione dell’imposta.

Il decreto di revisione delle sanzioni (Dlgs 87/2024) ha previsto – assai opportunamente – che, quando una violazione di questo tipo si protrae nel tempo finendo per rendere infedele la dichiarazione annuale, la sanzione prevista per quest’ultima “trasgressione” (70% dell’imposta) assorbe la penalità (di pari misura) per la violazione cosiddetta ...