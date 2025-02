Intelligenza artificiale e sostenibilità nella formazione 2025 per i revisori legali

C’è anche l’intelligenza artificiale applicata alla revisione con le sue implicazioni etiche nel nuovo programma di formazione per i revisori legali iscritti all’elenco gestito dal ministero dell’Economia. Il Mef ha pubblicato il nuovo programma valido per il 2025 e ha inserito, proprio tra le materie caratterizzanti, anche la formazione sull’intelligenza artificiale tra le novità per l’aggiornamento professionale.

Le novità per i revisori della sostenibilità

Ma ad assumere particolare rilievo sono anche le materie del Gruppo D che sono caratterizzanti...